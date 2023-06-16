В Алматы не осталось трехсменных школ

Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы. Об этом на VI сессии маслихата рассказала руководитель городского управления образования Ляззат Жылкыбаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в декабре 2022 года была ликвидирована последняя трехсменная школа №196 за счет строительства новой школы на 1500 мест в мкр. Мадениет в Алатауском районе.

"Для кардинального решения проблемы дефицита мест главой государства поддержана реализация Национального проекта "Комфортная школа" и поручено обеспечить переход до 2030 года на односменное обучение". Ляззат Жылкыбаева

В рамках Нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы запланировано строительство 22 школ на 37 100 мест.

Также будут введены 11 объектов на 5570 мест, из них:

за счет бюджета одна школа на 1500 мест (мкр. Кайрат);

четыре пристройки на 920 мест (№48, №148, №112, ШИ №9);

открытие шести частных школ на 3150 мест.

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Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 апреля 2023 года начнется регистрация детей в первый класс и продлится по 1 августа. В госорганизациях среднего образования прием осуществляется онлайн через портал "Электронного правительства".

