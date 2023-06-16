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Как в Атырауской области развивают рыбную отрасль

В Атырауской области объем выращиваемой рыбы достигает 7 тыс. тонн Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
До 2025 года объем выращенной вручную рыбы достигнет 7 тыс. тонн в Атырауской области. В 2022 году предприятиями выращено около 200 тонн рыбы.

Кроме того, из Урало-Каспийского бассейна выловлено 14 323 рыбы.

Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

Также планируется, что к 2025 году объем глубоко перерабатываемой рыбы вырастет до 8 тыс. тонн.

"Переработка рыбы и выпуск готовой продукции – отрасль, играющая важную роль в экономике Атырау. До 2025 года планируется открыть 8 рыбоводных предприятий и 1 рыбоперерабатывающий цех. В результате товарное рыбоводство увеличится до 7 тыс. тонн, будет создано 300 постоянных рабочих мест".Серик Шапкенов

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