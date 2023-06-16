Как в Атырауской области развивают рыбную отрасль

До 2025 года объем выращенной вручную рыбы достигнет 7 тыс. тонн в Атырауской области. В 2022 году предприятиями выращено около 200 тонн рыбы.

Кроме того, из Урало-Каспийского бассейна выловлено 14 323 рыбы.

Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.



Также планируется, что к 2025 году объем глубоко перерабатываемой рыбы вырастет до 8 тыс. тонн.