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Смаилов поручил новому акиму ВКО обеспечить капремонт Риддерской ТЭЦ

Смаилов поручил новому акиму ВКО обеспечить капремонт Риддерской ТЭЦ Фото: primeminister.kz
16 июня 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов представил нового акима Восточно-Казахстанской области активу региона, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отдельно затронул тему решения проблем с теплоснабжением.

"Прошедшей зимой на Риддерской ТЭЦ был зарегистрирован 81 случай аварийных отключений котлоагрегатов. Жители города с начала холодов регулярно испытывали перебои с подачей тепла. Эти проблемы надо решить до наступления нового отопительного сезона. В этой связи перед акиматом области стоит задача обеспечить капитальный ремонт Риддерской ТЭЦ и стабильное прохождение предстоящей зимы в целом".Алихан Смаилов

Кроме того, среди ключевых задач акимата ВКО – бесперебойное обеспечение жителей питьевой водой и электроснабжением, модернизация объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества местных дорог.

По словам премьера, серьезную обеспокоенность вызывает также экологическая обстановка в регионе. В частности, Усть-Каменогорск сегодня входит в число самых загрязненных в экологическом плане городов республики. Поэтому нужно вести модернизацию промышленных объектов для снижения вредных выбросов и увеличивать инвестиции на природоохранные мероприятия.

"В связи с последними трагическими событиями в Абайской области необходимо особое внимание обратить на обеспечение пожарной безопасности. На ВКО приходится около 3 млн гектаров государственного лесного фонда, поэтому этот вопрос имеет большое значение".Алихан Смаилов

Вместе с тем глава правительства обозначил важность дальнейшей работы по повышению благосостояния и качества жизни граждан, модернизации инфраструктуры, развитию региональной экономики.

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