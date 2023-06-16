Изменился порядок прохождения стажировки кандидатами в судьи

Президент указом от 10 июня 2023 года внес изменения в ряд указов по вопросам судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Указом "Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан" переименована в "Академию правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан".

Штатная численность Академии установлена в количестве 55 человек.

Также внесены поправки в указ "О численности Верховного Суда Республики Казахстан", в соответствии с которыми Академия правосудия исключена из ведения Верховного суда.

Внесено дополнение в п.2 Положения о прохождении стажировки кандидатов в судьи следующего содержания: "Кандидаты в судьи могут проходить стажировку после получения рекомендации Высшего Судебного Совета о назначении на вакантную должность".

Кроме того уточнено, что лицам, окончившим обучение в Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан (Академия правосудия), прохождение стажировки не требуется в течение четырех лет со дня окончания обучения. (Данная норма вводится в действие с 15 июля 2023 года).

Изменились сроки прохождения стажировки кандидатом в судьи.

Прохождение стажировки составляет восемь месяцев в районном и приравненном к нему суде (далее – районный суд), один месяц в областном и приравненном к нему суде (далее – областной суд).

Срок прохождения стажировки для лиц, получивших рекомендацию Высшего Судебного Совета о назначении на вакантную должность, составляет шесть месяцев, из них пять месяцев – в районном суде, один месяц – в областном суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, имеющих юридический стаж работы не менее десяти лет, составляет шесть месяцев, из них пять месяцев – в районном суде, один месяц – в областном суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, получивших рекомендацию Высшего Судебного Совета о назначении на вакантную должность и имеющих юридический стаж работы не менее десяти лет, составляет три месяца, из них два месяца – в районном суде, один месяц – в областном суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, имеющих юридический стаж работы свыше пятнадцати лет, составляет три месяца, из них два месяца – в районном суде, один месяц – в областном суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, получивших рекомендацию Высшего Судебного Совета о назначении на вакантную должность и имеющих юридический стаж работы свыше пятнадцати лет, составляет два месяца, из них один месяц – в районном суде, один месяц – в областном суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, являющихся специалистами в отдельных отраслях права, перечень которых по предложению Верховного Суда утверждается Высшим Судебным Советом, составляет один месяц в областном суде.

В случае временной нетрудоспособности кандидата в судьи продолжительностью более двух месяцев стажировка прекращается руководителем уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования (далее – уполномоченный орган).

По заявлению кандидата в судьи руководителем уполномоченного органа стажировка прекращается до истечения установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5) пункта 26 настоящего Положения.

В последующем кандидат в судьи может быть допущен к прохождению стажировки в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Уполномоченный орган направляет сведения о прекращении стажировки кандидатов, получивших рекомендацию о назначении на вакантную должность, в Высший Судебный Совет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Согласно дополнениям в п.6 Аппарат Высшего Судебного Совета РК направляет в уполномоченный орган списки лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен на должность судьи, и лиц, получивших рекомендацию Высшего Судебного Совета о назначении на вакантную должность.

При этом допуск лиц к прохождению стажировки, получивших рекомендацию Высшего Судебного Совета о назначении на вакантную должность, осуществляется независимо от распределения вакантных мест для прохождения стажировки. Прохождение стажировки лицом, получившим рекомендацию Высшего Судебного Совета, осуществляется в суде, в который получена рекомендация о назначении на вакантную должность, с учетом требований пункта 4 настоящего Положения.

Объявление о вакантных местах для прохождения стажировки в местных судах публикуется уполномоченным органом на интернет-ресурсах Верховного Суда и Высшего Судебного Совета на государственном и русском языках не менее чем за пятнадцать календарных дней до начала приема заявлений о допуске к прохождению стажировки. Ранее его обязаны были публиковать еще и в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Казахстана.

Кандидаты в судьи, получившие рекомендации от Высшего Судебного Совета для прохождения стажировки к заявлению о допуске к прохождению стажировки прилагают:

личный листок по учету кадров; автобиографию; копии диплома и приложения к диплому; копию документа, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена; служебную характеристику с последнего места работы. При невозможности по уважительным причинам представить характеристику представляются письменные объяснения;

Решение о допуске к прохождению стажировки лиц, получивших рекомендацию о назначении на вакантную должность, принимается Комиссией после получения от Высшего Судебного Совета списка лиц, получивших рекомендацию о назначении на вакантную должность.

Лицо, допущенное к прохождению стажировки, обязано приступить к стажировке в течение семи рабочих дней после публикации сведений на интернет-ресурсах.

П.14, касающийся отказа кандидату в судьи в допуске к прохождению стажировки, дополнен новыми частями:

"Проверку кандидатов на соответствие вышеперечисленным требованиям настоящего пункта осуществляет Высший Судебный Совет при даче рекомендации о назначении на вакантную должность.

Комиссия вправе вынести решение об отказе в допуске к стажировке в случае поступления до заседания сведений, характеризующих морально-этический облик лица с отрицательной стороны.

При вынесении решения об отказе в допуске к стажировке Комиссия направляет материалы в Высший Судебный Совет для рассмотрения вопроса об отмене рекомендации о назначении кандидата на вакантную должность".

Внесены изменения в Положение о Комиссии по качеству отправления правосудия при Верховном Суде.

В частности, сбор информации для проведения оценки профессиональной деятельности судьи осуществляет структурное подразделение уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования, обеспечивающий деятельность Комиссии

Решение Комиссии о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности по результатам оценки профессиональной деятельности является основанием для рассмотрения Высшим Судебным Советом вопроса об освобождении судьи от занимаемой должности.

Решение Комиссии о переводе судьи в другой суд по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для рассмотрения Высшим Судебным Советом вопроса о переводе судьи в другой суд, а в случае отказа от перевода – об освобождении судьи от занимаемой должности.

Копии протокольных решений Комиссии по результатам работы судьи по истечении годичного срока вместе с поступившими материалами направляются Председателю Верховного Суда для последующего представления в Высший Судебный Совет для утверждения. Копии протокольных решений Комиссии о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, переводе в другой суд направляются в Высший Судебный Совет.

Рассмотрение вопроса о подтверждении права судьи на отставку осуществляется Комиссией на основе материалов, направленных Высшим Судебным Советом.

Документы, предусмотренные Регламентом Комиссии в отношении судьи, председателя районного суда и судьи областного суда представляются в Комиссию председателем областного суда, в отношении председателя и председателя судебной коллегии областного суда, судьи и председателя судебной коллегии Верховного Суда, а также судей, ранее прекративших свои полномочия в связи с назначением их Президентом Республики Казахстан на должности, – Председателем Верховного Суда.

Прекращение отставки рассматривается Комиссией на основе материалов, направленных Высшим Судебным Советом.

Решение Комиссии по результатам рассмотрения материалов о подтверждении права судьи на отставку и прекращении отставки направляется для рассмотрения в Высший Судебный Совет.

Отказ Высшего Судебного Совета в даче рекомендации об освобождении судьи от занимаемой должности отменяет вынесенное Комиссией решение. Отмена Высшим Судебным Советом решения Комиссии является основанием для принятия Высшим Судебным Советом либо Комиссией иного решения, предусмотренного статьей 44 Конституционного закона. Принятие Высшим Судебным Советом решения, предусмотренного подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 Конституционного закона, является основанием для рассмотрения Высшим Судебным Советом вопроса о переводе судьи в другой суд, на другую специализацию.

Также внесены изменения в Положение об Аппарате Высшего Судебного Совета РК.

В частности, к функциям Аппарата добавлена организация проведения Советом отбора кандидатов на вакантные должности председателей районных судов из числа лиц, самостоятельно выдвинувших свою кандидатуру, и (или) лиц, состоящих в кадровом резерве.

Также к ведению Аппарата добавится подготовка аналитических и иных материалов по организационно-кадровым и другим вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, в том числе по рассмотрению Советом:

заключений расширенных пленарных заседаний областных судов в отношении лиц, избранных на вакантные должности председателей районных судов; (с 1 января 2024 г.)

вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей без конкурса в случаях, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан"; (с 1 июля 2023 г.)

Также с 15 июля 2024 года на Аппарат будут возложены следующие обязанности:

рассмотрение, согласование и утверждение бюджетных расходов Академии правосудия при Совете;

согласование цен на товары (работы, услуги) Академии правосудия при Совете;

организация работы по судебному образованию, повышению квалификации судей.

Руководитель Аппарата может иметь заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Аппарата. Руководитель Аппарата определяет полномочия своих заместителей.

В Реестре должностей политических и административных государственных служащих в главе 1 "Политические государственные должности" вместо "Руководителя Судебной администрации Республики Казахстан, его заместители" появился "Руководитель Судебной администрации Республики Казахстан, его первый заместитель и заместители".

в главе 2 "Административные государственные должности" в категории В-3 добавлены:

Заведующий сектором аппаратов Палат Парламента РК

Заведующий сектором Судебной администрации РК

В Положении о Судебной администрации РК также произошли изменения.

В частности, к функциям Судебной администрации относится теперь согласование с Председателем Верховного Суда Республики Казахстан представления по образованию, реорганизации, переименованию либо упразднению районных и приравненных к ним судов, а также вносение предложения Председателю Верховного Суда Республики Казахстан по образованию, реорганизации, переименованию либо упразднению областных и приравненных к ним судов, распределению вакантных мест для прохождения стажировки кандидатами в судьи.

Новые полномочия появились у Руководителя Судебной администрации. Теперь он также:

вносит Президенту Республики Казахстан представление об образовании, реорганизации, переименовании и упразднении районных и приравненных к ним судов, согласованное с Председателем Верховного Суда и Высшим Судебным Советом;

утверждает правила делопроизводства в районных и приравненных к ним судах, областных и приравненных к ним судах и Верховном Суде Республики Казахстан.

Указ президента введен в действие 15 июня 2023 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 1 января 2024 и с 15 июля 2024 года.