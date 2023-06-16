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До 2025 года в Атырау построят порядка 30 медобъектов

До 2025 года в Атырау построят порядка 30 медобъектов Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырауской области в рамках Комплексного плана и Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить порядка 30 современных медицинских объектов нового типа.

Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

"Сейчас идет строительство пяти медицинских пунктов в селах Карагай Жылыойского района, Айдын Кызылкогинского района, Аккайын, Енбекшил и Коздикара Махамбетского района. Планируется начать строительство нового здания станции скорой медицинской помощи и трех подстанций. Также в текущем году начнется возведение пяти объектов в сельских территориях".Серик Шапкенов

Наряду с этим на спонсорские средства компании "ТШО" идет строительство районной больницы на 75 мест в городе Кульсары, на средства компании "НКОК" – врачебной амбулатории на 50 посещений в микрорайоне Береке города Атырау.

Запланировано строительство двух поликлиник в городе Атырау.

Для областного онкологического диспансера, расположенного в городе Атырау, будет построено новое здание на 180 коек. На данный момент завершены документы радиологического корпуса, ПСД самого здания еще разрабатывается.

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