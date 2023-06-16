Когда откроют движение по трассе Атырау – Астрахань

Фото: pixabay

Движение по трассе Атырау –Астрахань откроется в конце 2023 года. Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

В 2023 году на развитие транспортной инфраструктуры области выделено 55,2 млрд тенге, планируется отремонтировать 172 км автомобильных дорог в 41 населенном пункте области. "Сейчас одна из главных задач для нас – завершить ремонт дороги республиканского значения Атырау – Астрахань. Ее общая протяженность – 277 км, из них на сегодня сдано в пользование 170 км. До конца года планируем открыть движение на остальных 107 км". Серик Шапкенов В целом, проект полностью должен быть завершен в 2024 году. Читайте также Атырау планируют разделить на два района В Атырау для медработников действует специальная жилищная программа

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