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Лучший клуб НБА провел чемпионский парад

Баскетбол Денвер Парад Фото: Instagram/nba
По улицам американского города Денвер прошел парад чемпионов, посвященный победе баскетбольного клуба "Наггетс" в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

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"Денвер Наггетс" впервые за свою 56‑летнюю историю клуба завоевал титул чемпиона NBA, переиграв в финальной серии плей-офф со счетом 4:1 знаменитую команду "Майами Хит". Добившись такого серьезного успеха, баскетболисты решили поделиться радостью и продемонстрировать ценный трофей лучшего клуба НБА жителям своего родного города. С этой целью было организовано грандиозное шествие клуба "Денвер Наггетс" с его игроками по улицам небольшого города.   

 

На параде с торжественными словами выступили баскетболисты и руководители команды "Денвер", которые благодарили своих истинных поклонников и фанатов.


Одним из главных героев этого парада и всей финальной серии стал 28-летний Никола Йокич, который был признан MVP решающих баталий. На этом торжестве также в центре внимания оказалась жена сербского центрового, в лицо которой "прилетела" банка пива от одного из болельщиков. В это время на руках у женщины была их двухлетняя дочь.


Таким образом, население Денвера, которое не превышает 700 тысяч человек, может гордиться успехом своего баскетбольного коллектива. Этот небольшой город в штате Колорадо стал баскетбольной столицей США и заставил рукоплескать весь мир. Впервые за 47 сезонов в НБА "Наггетс" выиграл чемпионский трофей, одержав победу над "Майами" в решающем пятом матче – 94:89 (4-1 в серии).

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