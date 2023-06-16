Серик Шапкенов рассказал про доступ к чистой питьевой воде и газу

Сегодня в Атырауской области 2 города и 132 сельских населенных пункта обеспечены чистой питьевой водой. Здесь проживает 99,7 процента населения.

В 2023 году по плану начато строительство водопровода и установка комплексных блок-модулей очистки воды в 8 сельских населенных пунктах (Кызылкогинский район село Қоғам, Қоныстану, Қоңыраулы, Аққора, Сарқұмақ, Былқылдақты, Соркөл, Кенбай).

Планируется, что эти работы будут завершены до конца года. Также в настоящее время разрабатываются соответствующие документы для водоснабжения 6 сел. Их строительные работы планируется начать в 2024 году.

Газ сегодня имеется в 2 городах и 135 сельских населенных пунктах. Таким образом, голубым топливом охвачено 99,7% населения.

"Одна из важнейших проблем региона – модернизация инфраструктуры и повышение их мощности. Сегодня для улучшения качества жизни населения Атырауской области системно развивается инженерная инфраструктура. В том числе ведутся работы по модернизации и строительству газовой инфраструктуры. Сейчас идет строительство газопровода еще в 8 селах. Строительные работы планируем завершить в двух селах в этом году, в шести – в 2024 году". Аким Атырауской области Серик Шапкенов

Серик Шапкенов отметил, что в результате этой работы 99,9% населения области будет обеспечено чистой питьевой водой и газом.