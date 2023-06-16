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Папа Римский покинул больницу "в лучшей форме, чем раньше"

Папа Римский выписался из больницы Фото: wikimedia
Доктор Серджио Альфиери, оперировавший понтифика, рассказал, что 86-летний Папа Франциск уже достаточно здоров, чтобы путешествовать. В августе у главы Католической церкви запланированы поездки в Португалию и Монголию, сообщает Zakon.kz.

Папа Франциск покинул больницу в Риме через девять дней после операции по удалению грыжи. Понтифик улыбался и махал рукой репортерам и прохожим, когда его везли в инвалидном кресле к ожидающему его автомобилю, сообщает Sky News.

Доктор Серджио Альфиери, проводивший трехчасовую операцию, заявил, что Папа Римский в порядке и находится "в лучшей форме, чем раньше".

На прошлой неделе Папу Франциска поместили в больницу для проведения второй за два года серьезной операции на брюшной полости. Во время операции врачи удалили рубцовую ткань кишечника и вправили грыжу в брюшной стенке.

После вступления в должность он был вынужден отменять некоторые мероприятия, иногда в последнюю минуту, из-за болезни.

В марте он провел три дня в больнице с респираторной инфекцией, а в мае он был вынужден пропустить аудиенции из-за лихорадки.

Впервые его госпитализировали в 2021 году для проведения операции по удалению части толстой кишки. У понтифика также отсутствует часть легкого, которое удалили в молодости. Он часто ходит с тростью из-за боли в коленях.

В 2022 году он намекнул, что может уйти в отставку, если его здоровье продолжит ухудшаться.

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Данияр Кунафин
Папа Римский Ватикан
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