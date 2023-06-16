Полосатый рейс: врач призвала не спешить с покупкой арбуза

На базарах уже сейчас можно встретить любимую многими ягоду. Однако ранние арбузы опасны отравлениями. Страдают от них и дети, как правило, обожающие сочную сладость. Zakon.kz узнал, как избежать неприятности и как действовать, если она все-таки приключилась.

Чем мы травимся?

В основном – нитратами, коими "полосатые" щедро сдабриваются для большей скорости поспевания.

"В любом случае, без нитратов рост этих культур затруднен. Допустимые показатели нитратов – 90 мг/кг в дыне и 60 мг/кг – в арбузе. Избыток этих веществ приводит к заболеваниям печени, почек, желудка, нервным и сердечно-сосудистым заболеваниям и служит основой для снижения иммунитета", – рассказала детский врач городской поликлиники №21 Алматы Ляззат Аметова.

Но есть и другой вариант развития событий. Если ягодка повреждена, неправильно хранилась или забродила, в ее мякоти начинают активно размножаться бактерии.

Причины

"Превышение нормативов по содержанию нитратов в плодах в большинстве случаев вызвано чрезмерным внесением азотных удобрений. Отравление арбузами также возможно при оплодотворении патогенными микроорганизмами. Это происходит, когда кожа плода каким-то образом разрушается, и бактерии попадают внутрь во время хранения. Детям до года арбуз противопоказан, кормящим матерям следует внимательно относиться к качеству продуктов", – объяснила Аметова.

Как уберечь желудок

Во-первых, не покупать сладость до начала ее сбора – в середине августа. Также не стоит "запрыгивать в последний вагон" и лакомиться ею поздней осенью.

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Во-вторых, выбирать только целые плоды, без трещин и повреждений.

Избегайте арбузов с полосками слишком насыщенного, темно-зеленого цвета. Насторожить должна и ярко-красная мякоть.

Действительно вкусный, а главное, безопасный десерт обладает средним размером, сухим хвостиком, контрастным "узором", глухим звуком при постукивании и желтым пятном на боку – это внешне. "Внутренний мир" должен порадовать однородностью. Если мякоть испещрена толстыми белыми или желтыми волокнами, это признак превышения уровня нитратов.

И конечно, не забудьте тщательно вымыть арбуз перед употреблением.

Хранить его нарезанным можно только в холодильнике, да и то – не более суток.

Симптомы отравления

По словам врача, первые признаки отравления заметны уже через 1-6 часов после еды. Наиболее частые из них:

боль, вздутие живота и дискомфорт в кишечнике;

диарея;

тошнота, сопровождающаяся рвотой;

общее чувство слабости;

головная боль;

незначительное повышение температуры тела;

озноб и повышенное потоотделение.

Особую опасность представляют состояния, при которых желтеет роговица глаз, а во рту ощущается горечь – такие симптомы могут свидетельствовать о повреждении печени.

Лечение

Срочно звоните в скорую помощь.

Пока она едет, промойте желудок. Для этого в теплую воду необходимо добавить марганцовки (раствор должен быть слегка розоватым) или немного поваренной соли. Выпив как можно больше жидкости, вызовите рвоту. Повторяйте процедуру до тех пор, пока выходящая вода не станет чистой, без остатков арбузной мякоти.

В некоторых случаях облегчить симптомы помогает горячий сладкий чай.

"Только не пейте жаропонижающие, обезболивающие или противодиарейные препараты: под их действием могут измениться проявления болезни и замедлиться выведение токсинов", – предупреждает доктор.

Отравился ребенок? Детям постарше также следует промыть желудок, маленьким – поставить клизму.