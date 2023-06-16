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Бейонсе обвинили в росте инфляции в Швеции

певица Бейонсе Фото: wikimedia
В мае поп-звезда начала свой мировой тур "Ренессанс" в столице Швеции Стокгольме. В этот период вырос спрос на бронирование номеров гостиниц и ресторанов, что отразилось на экономике страны, сообщает Zakon.kz.

Экономисты прогнозировали, что в мае инфляция снизится более чем на 1% и составит около 9,4%. Вместо этого, как утверждается, из-за гастролей Бейонсе, она снизилась только до 9,7%.

В отчете шведского правительства об инфляции сообщается, что на уровень инфляции повлияли цены в гостиницах и ресторанах, которые выросли на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а также цены на "рекреационные услуги", которые включают в себя билеты на концерты.

Экономист Danske Bank Майкл Грен выразил уверенность в том, что американская звезда способствовала скачку цен на гостиницы, и что она также может быть причиной неожиданно сильного роста цен на отдых.

"Начало мирового турне Бейонсе в Швеции, похоже, повлияло на майскую инфляцию, насколько именно – неизвестно, но, вероятно, на 0,2 п.п. из 0,3 п.п., которые добавили отели/рестораны. Возможно, также повысились цены на билеты на концерты (отдых). В остальном, как и ожидалось. Мы ожидаем, что этот сюрприз в виде роста будет сведен на нет в июне, когда цены на отели и билеты вернутся к норме".Майкл Грен

Экономист заявил, что не стал бы винить певицу в инфляции.  Бейонсе выступила с двумя концертами в Швеции 10 и 11 мая, развлекая тысячи зрителей на стокгольмской Friends Arena.

Второй концерт 11 мая состоялся после того, как билеты на первый распродали практически мгновенно, а поклонники приехали из самых дальних уголков США, чтобы увидеть звезду вживую на сцене.

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Данияр Кунафин
Интересное Стокгольм Швеция
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