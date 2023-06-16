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Атырау планируют разделить на два района

акимат, город, Серик Шапкенов Фото: primeminister.kz
Аким Атырауской области Серик Шапкенов 16 июня 2023 года в СЦК рассказал о планах разделения города Атырау на два района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что население Атырау превышает 400 тыс. человек и жители говорят, что есть уже необходимость разделения города на два района. Журналисты поинтересовались, рассматривает ли акимат эту возможность и если да, то в какие сроки это будет сделано.

"Да, данный вопрос рассматривается. У нас есть утвержденный постановлением правительства план развития города Атырау. Согласно плану, с ростом населения мы должны провести работу по определению административно-территориального устройства. И вот как раз мы рассматриваем этот вопрос. У нас есть река Урал и она разделяет город на две части и вот как раз по вот этим моментам есть определенное видение, как мы можем разделить город на две части", – сказал Серик Шапкенов.

Однако, по его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято с учетом мнения населения.

"Я считаю, что здесь нужно учесть мнение жителей города. Потому что у нас город растянут и из одного края города до центра – приличное расстояние. Поэтому мы должны учитывать мнение населения. Разделив, мы не должны создавать неудобства для населения. Поэтому, когда у нас будет видение по границам, мы этот вопрос обязательно вынесем на обсуждение с населением и будем учитывать их мнение", – заверил аким региона.

Ранее Серик Шапкенов высказался о памятнике Ленину в одном из районов Атырау.

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