В Атырау для медработников действует специальная жилищная программа

Одна из главных проблем в сфере медицины Атырауской области – это кадровый вопрос. В этом направлении региональные власти предпринимают самые разносторонние меры для решения этого вопроса.

Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.



Например, с этого года действует программа по оказанию мер социальной поддержки для медицинских специалистов, прибывающих на работу в Атыраускую область. Для этого был увеличен размер разовой материальной помощи при трудоустройстве в медицинские организации: в городе – до 3 млн. тенге, в сельской местности – до 5 млн. тенге. Кроме того, по специальной программе, которая действует только в Атырау, врачи могут участвовать в приобретении жилья через местный филиал АО "Отбасы Банк" - без залога и под 5% годовых.

Кроме мер социальной поддержки, уделяется внимание повышению квалификации врачей. Для этого в Атырау из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также из республиканских клиник, где применяются передовые технологии, приглашаются специалисты для обучения местных кадров. Для повышения квалификации медицинских работников на 2023 год из местного бюджета выделены средства, и запланировано обучение более одной тысячи атырауских специалистов, в том числе, на базе топовых зарубежных клиник.

Отдельно хотелось бы отметить, что для обеспечения доступной и эффективной системы здравоохранения начато разработка пятилетней концепции по развитию здравоохранения Атырауской области. Концепция направлена на улучшение целевых индикаторов в сфере здравоохранения, развитие инфраструктуры, снижение дефицита кадров и повышение квалификации медицинских работников, а также улучшение качества и расширение объема медицинской помощи.