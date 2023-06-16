Курс доллара снизился на торгах 16 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,99 тенге, снизившись на 0,86 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня продолжает рост, составив 63,32 тенге (+0,39).

Курс евро установлен Нацбанком в 490,04 тенге, рубля – 5,39 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-452 тенге, евро – по 492,5-497,5 тенге, российские рубли – по 5,31-5,55 тенге.

Мировые цены на нефть в пятницу начали снижаться в рамках коррекции после значительного роста днем ранее.



Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 15:35 снизилась на 0,50%, достигнув 75,17 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 70,08 доллара.