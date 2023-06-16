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Топ-5 фильмов с летним настроением

Топ-5 лучших фильмов на лето Фото: pixabay
Лето в самом разгаре, а значит, подходящее время отдыхать: радоваться солнцу, есть мороженое, плескаться в фонтане. А может, даже вовсе отправиться к морю и пережить незабываемые приключения. Редакция Zakon.kz предлагает пять самых жарких фильмов, поднимающих настроение.

Море, пляж, отдых, вкусная еда – наверное, именно то, чего нам так не хватает в вечер пятницы. Даже если ваш отпуск нескоро, впереди выходные, которые можно облегчить просмотром классных фильмов про лето.

1. "Короли лета" (2013)

Трое подростков — Джо, Патрик и Биаджо — решают сбежать из дома в лес, чтобы начать там жизнь, независимую от родительского контроля. Друзья мастерят жилье и наконец-то ощущают себя свободными. Это и есть идеальное лето.

2. "Дом солнца" (2010)

Девушка по имени Саша Сергеева заканчивает школу и поступает в медицинский университет. Это событие семья празднует и родители дарят ей путевку в Болгарию. Там она знакомится с хиппи Солнце, которые кардинально меняют ее взгляды на жизнь.

3. "500 дней лета" (2009)

Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает на них забавные подписи. Парень влюбляется в коллегу, поняв, то она та самая единственная. Однако 500 дней их отношений показывают молодому человеку, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и - невероятно забавен.

4. "Пляж" (2000)

Юноша Ричард жаждет приключений, поэтому отправляется в Таиланд. В гостинице он знакомится со странным человеком, который передает ему карту таинственного острова. Чтобы изведать ее, юноша отправляется туда с парочкой французов.

5. "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Фильм "Зависнуть в Палм-Спрингс" о курортном городе в Калифорнии, где герои отдыхают у бассейна, ходят в шортах и гавайских рубашках. На свадьбе двое из гостей знакомятся и влюбляются друг в друга. Они забредают в волшебную пещеру, а на следующий день обнаруживают, что на календаре по-прежнему вчерашняя дата. И так много раз подряд. Бесконечный отпуск на "повторе" вполне их устраивает.

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