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ХК "Барыс" объявил о предварительных планах на сезон

Хоккей План Барыса Фото: hcbarys.kz
Столичный хоккейный клуб "Барыс" утвердил план подготовки к предстоящему сезону. Хоккеисты выйдут из отпуска и приступят к первому этапу подготовительного процесса 16 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Сначала астанинская дружина пройдет медицинское обследование, а затем запланирована сдача тестов. С 20 июля по 8 августа состоится первая фаза учебно-тренировочных сборов в Астане.

Хоккей УТС Сезона

Фото: hcbarys.kz

Далее по расписанию с 10 по 14 августа "Барыс" сыграет на международном турнире Кубок TANECO в Казани (России). С 20 по 25 августа столичные хоккеисты выступят на предсезонном турнире в Омске.

Хоккей Подготовка Сезон

Фото: hcbarys.kz

Домашний традиционный предсезонный турнир "Барыса", Кубок Президента Республики Казахстан, в этом году отменен из-за недостаточного количества участников. С 28 по 31 августа у подопечных Андрея Скабелки состоится заключительная фаза УТС в Астане. Старт сезона Континентальной хоккейной лиги запланирован на 1 сентября.

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