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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Изменения в законодательстве за текущую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Изменен ряд указов президента по вопросам прохождения стажировки кандидатов в судьи, статуса Академии правосудия, функций Аппарата Высшего Судебного Совета и его руководителя, а также Судебной Администрации.
  • Внесены поправки в ряд указов президента по вопросам прохождения государственной службы.
  • Правительство определило критерии отнесения предпринимателей к субъектам креативных индустрий, а также какие виды деятельности относятся к креативной индустрии.
  • Утверждены правила назначения, перерасчета, прекращения, возврата, приостановления и возобновления ротационных выплат госслужащим.
  • Определен размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния.
  • Утверждена Инструкция по государственному техническому обследованию объектов недвижимости.
  • Министерство труда утвердило Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью.
  • На полгода введена квота на вывоз из Казахстана бычков и баранчиков.
  • Установлен порядок регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
  • Изменен перечень документов для оформления разрешения на постоянное проживание иностранцам в РК, а также расширен перечень оснований для отказа в ВНЖ.

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Элина Черногрицкая
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