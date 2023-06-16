Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Изменен ряд указов президента по вопросам прохождения стажировки кандидатов в судьи, статуса Академии правосудия, функций Аппарата Высшего Судебного Совета и его руководителя, а также Судебной Администрации.
- Внесены поправки в ряд указов президента по вопросам прохождения государственной службы.
- Правительство определило критерии отнесения предпринимателей к субъектам креативных индустрий, а также какие виды деятельности относятся к креативной индустрии.
- Утверждены правила назначения, перерасчета, прекращения, возврата, приостановления и возобновления ротационных выплат госслужащим.
- Определен размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния.
- Утверждена Инструкция по государственному техническому обследованию объектов недвижимости.
- Министерство труда утвердило Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью.
- На полгода введена квота на вывоз из Казахстана бычков и баранчиков.
- Установлен порядок регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
- Изменен перечень документов для оформления разрешения на постоянное проживание иностранцам в РК, а также расширен перечень оснований для отказа в ВНЖ.
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