Главное за день: глава государства проведет заседание Национального курултая, открытие БАКАД, в ВКО новый аким

Касым-Жомарт Токаев в Туркестане проведет второе заседание Национального курултая. Торжественно ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу республиканского значения. Новым акимом ВКО стал Ермек Кошербаев. Главные новости за 16 июня – в подборке Zakon. kz.

Касым-Жомарт Токаев проведет второе заседание Национального курултая

В пресс-службе президента рассказали, что в этом году курултай пройдет в Туркестане. Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, глава государства предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Первое заседание Национального курултая под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло год назад – 16 июня – в Улытауской области.

Запущено движение по БАКАД

Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин вместе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым на официальной церемонии открытия дали символический старт транспортному движению по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума. По плану проект должен был завершиться в 2024 году. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ удалось осуществить реализацию проекта с опережением.

Новый аким Восточно-Казахстанской области

Указом главы государства аким ВКО Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности. Ахметов возглавлял Восточно-Казахстанскую область с 11 ноября 2014 года. На должность нового акима претендовали две кандидатуры. Это Ермек Кошербаев, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России, и Дархан Сапанов, заместитель акима Восточно-Казахстанской области. По итогам открытого голосования собрания депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области,117 депутатов поддержали кандидатуру Кошербаева, 36 отдали голос за Сапанова. Всего в голосовании приняли участие 153 депутата.

Спасатели покидают Абайскую область

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова группировки сил и средств Департаментов по чрезвычайным ситуациям Алматинской и Карагандинской областей убыли к месту постоянной дислокации. Сырым Шарипханов поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм в борьбе с огнем. В ведомстве отметили, что дальнейшее окарауливание места пожара будет обеспечиваться лесными пожарными станциями Министерства экологии и природных ресурсов, пожарными подразделениями МЧС и воздушными судами.

Задержан заместитель акима Павлодара

15 июня сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. В сообщении Антикора сказано, что его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

Украдены деньги, предназначенные для ремонта Балхашской ТЭЦ

Должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. Департаментом АФМ по Карагандинской области началось досудебное расследование. Подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО. Пресс-служба АФМ сообщила, что бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий.

В ДТП в Северо-Казахстанской области погибли пять человек

На 53 км автодороги Кокшетау – Омск вблизи села Аймак Тайыншинского района СКО произошло столкновение автомашин Lexus и "ВАЗ-2104". Предварительно установлено, что автомашина Lexus ехала из Кокшетау и выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП пять человек скончались на месте происшествия, в том числе водители обеих автомашин. Еще двое пострадавших доставлены в больницу Кокшетау.

Новости спорта

Мужская сборная Казахстана заработала бронзовую награду на 10-м Чемпионате Азии по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Сингапуре. Для казахстанской дружины это первая медаль, которую они сумели завоевать в истории проведения континентальных первенств. В мужском командном зачете "золото" досталось китайским гимнастам, а серебряную медаль увезут представители сборной Японии. Это первый приз национальной сборной Казахстана на азиатском чемпионате.

Американская команда по баскетболу "Денвер Наггетс" впервые за 56‑летнюю историю клуба завоевала титул чемпиона NBA, переиграв в финальной серии плей-офф со счетом 4:1 знаменитую команду "Майами Хит". Добившись такого серьезного успеха, баскетболисты решили поделиться радостью и продемонстрировать ценный трофей лучшего клуба НБА жителям своего родного города Денвер. С этой целью было организовано грандиозное шествие клуба "Денвер Наггетс" с его игроками по улицам города.

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов за считанные часы до своего очередного поединка снова лишился противника третий раз подряд. Будущий соперник из Бразилии Фелипе Бунес снялся из-за травмы. Представители СМИ уже называют Жалгаса Жумагулова "самым невезучим бойцом UFC из Казахстана", который в третий раз остался без соперника за день до встречи.

В мире

В штатах Миннесота и Висконсин объявили предупреждение об ухудшении качества воздуха, так как ожидается, что ветры принесут дым от пожаров в Канаде. Затянутые дымом небеса, которые можно было наблюдать в городах США на прошлой неделе, появятся снова, так как лесные пожары в Канаде продолжаются. Ветер несет загрязнение воздуха на юг и снова вызывает опасения у властей по поводу риска для здоровья.

Дональд Трамп посетил ресторан в Майами после предъявления ему обвинений в федеральном суде. Экс-президент США дважды выкрикнул "Еда для всех!", в ответ посетители ресторана Versailles разразились радостными возгласами. Однако, как выяснилось, они рано радовались. Трамп ушел, не закрыв счет.

В Кыргызстане осудили пенсионера МВД из-за ДТП с кортежем Садыра Жапарова. Первомайский районный суд Бишкека приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Суд решил, что меру пресечения Конокбаю Чынжырбаеву изменят после вступления приговора в силу. 3 июня 2021 года во время пребывания Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения из кортежа президента. Пострадали пять человек, один скончался. Погибшим оказался личный врач президента Кыргызстана.