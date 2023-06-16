В Талдыкоргане целый дачный массив остался без поливной воды

В дачном массиве "Уйтас" живет около трех тысяч человек. Местной насосной станции более полувека и она уже вышла из строя, а денег на новую нет, сообщает Zakon.kz. Жители боятся, что весь урожай погибнет.

По словам местных жителей, периодические перебои с подачей воды происходили и в прошлом году. Насосная станция изрядно обветшала, поскольку ей около полувека. В начале нынешнего лета электронасосы полностью вышли из строя и массив остался без поливной воды. На сегодняшний день в дачном сообществе "Уйтас" насчитывается 1700 жилых домов, где проживают порядка 3 тысяч человек.

"В прошлом сезоне мы хоть как-то поливали огород колонкой, ведрами таскали. У кого есть водопровод, подключали шланг. А у кого нет водопровода, те таскали ведрами, флягами, ходили в горы. А в этом году вообще ноль, нет воды. Нам в августе, сентябре месяце не надо, потому что уже бесполезно, сейчас все сохнет", – говорит местный житель Самархан Абдильдинов.

Долгие годы дачники своими силами ремонтировали насосную станцию. Однако сегодня объект не подлежит даже текущему ремонту. А средств для строительства новой у местного населения нет.

"В этом году у нас нет ни полива, у нас гибнут огороды, гибнут сады. Наших целевых взносов на покупку нового оборудования просто не хватит, поэтому мы просим найти нам мецената. И свет, и дороги все делаем, остается вот одна проблема", – сетует председатель дачного кооператива Людмила Хадисова.

15 июня прошла встреча акима Жетысуской области Бейбита Исабаева с населением Талдыкоргана, на которой главе региона пожаловались и на эту проблему. Бейбит Исабаев заявил, что акимат не может отремонтировать насосную станцию за бюджетные деньги. Ведь дачные сообщества являются частной собственностью и содержатся исключительно на паевые, целевые взносы самих же жителей.

"'К сожалению, из бюджета я не имею права помочь. Так, аким города Асет Масабаев, запишите себе, рассмотрим этот вопрос по поиску меценатов", – сказал глава области.

Если найти спонсора у властей не получится, дальнейшая судьба массива под вопросом.