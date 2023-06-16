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Токаев провел очередное заседание Совета безопасности

Токаев провел очередное заседание Совета безопасности Фото: akorda.kz
16 июня 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, председатель Совета безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

Токаев провел очередное заседание Совета безопасности

Фото: akorda.kz

Советом безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.

Токаев провел очередное заседание Совета безопасности

Фото: akorda.kz

Выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.

По итогам заседания президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.

Токаев провел очередное заседание Совета безопасности

Фото: akorda.kz

Предыдущее заседание Совета безопасности под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло 15 марта 2023. На нем были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

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