Токаев провел очередное заседание Совета безопасности
Как следует из сообщения Акорды, председатель Совета безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
Фото: akorda.kz
Советом безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.
Фото: akorda.kz
Выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.
По итогам заседания президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.
Фото: akorda.kz
Предыдущее заседание Совета безопасности под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло 15 марта 2023. На нем были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.