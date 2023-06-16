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Курсы валют на выходные дни 17 и 18 июня

курс валют Фото: pexels
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 450,66 тенге, снизившись на 1,19 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,37 тенге (-0,20).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 63,32 тенге (+0,39).

Курс евро по итогам вечерних торгов составил 493,55 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,5-449,5 тенге, евро – по 490,5-496 тенге, российские рубли – по 5,35-5,57 тенге.

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Оксана Житникова
Казахстан
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