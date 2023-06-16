Курсы валют на выходные дни 17 и 18 июня

Фото: pexels

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 450,66 тенге, снизившись на 1,19 тенге, передает Zakon.kz.

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