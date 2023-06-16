Сан-Марино – Казахстан: прогноз от Айдына Кожахмета на матч квалификации ЕВРО-2024

Впервые за долгие годы сборная Казахстана выступает в роли фаворита в выездном матче. Это случается крайне редко, поскольку в Европе всего лишь считанное количество команд, на фоне которых наша будет выглядеть грозной силой.

Поэтому можно сказать, что Казахстану предстоит матч в несвойственных ему статусе и манере.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

Сан-Марино

Условные хозяева (матч состоится в итальянском городе Парма) давненько не набирали очки. А если быть точным, то на протяжении сотни матчей. Набрать хотя бы балл во встрече с Казахстаном тоже кажется весьма маловероятным, поскольку гости – одна из самых прогрессирующих команд Европы последних двух лет. И приехали явно не довольствоваться ничьей.

Забивает команда Сан-Марино также довольно редко. За последние 4 года им это удалось сделать четырежды, если говорить об официальных матчах. Последние две игры этой сборной, если судить по ее уровню – весьма достойные поражения от Северной Ирландии и Словении (на выезде) со счетом 2:0.

Казахстан

Подопечные Магомеда Адиева твердо намерены продолжить свой победный путь на ЕВРО, начатый в марте во встрече с Данией. После такого громкого успеха любой результат, кроме выигрыша, будет рассматриваться, как грандиозный конфуз и провал.

Но вряд ли тренер будет бросать на стол все козыри. Учитывая, что следом после этого матча команду ждет тяжелый выезд в Северную Ирландию, Сан-Марино казахстанцы постараются взять малой кровью. Во всяком случае, под вопросом участие во встрече главной звезды команды – полузащитника московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова. Не сыграет и отбывающий дисквалификацию бомбардир Абат Аимбетов. Но и без них настрой команды боевой.

История личных встреч

Всего лишь дважды эти команды встречались между собой, было это в 2019-м году. Тогда наша сборная одержала крупную домашнюю победу 4:0, а на выезде выиграла 1:3.

Прогноз на матч

Ставить на победу Казахстана весьма невыгодно с точки зрения коэффициентов. Разве что с форой. Но это надо надеяться на крупный выигрыш. Мне же больше нравится вариант с "обе команды забьют – да". Сан-Марино постарается воспользоваться шансом и набрать хотя бы балл. А оборона нашей команды не отличается сверхнадежностью. Мои партнеры из Parimatch оценивают это событие весьма высоко – 3.45! Предлагаю рискнуть и воспользоваться мощным коэффициентом.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на матч Сан-Марино – Казахстан:

Сан-Марино – 35.00, Ничья – 11.00, Казахстан – 1.07