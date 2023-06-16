Дождь, град, сильная жара: погода в Казахстане на 17 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 17 июня 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются дождь, град, сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на востоке, в центре, юге страны сохраняется погода без осадков.

"Западные, северные регионы Казахстана окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град. На большей части республики сохраняется усиление ветра", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сохраняется:

сильная жара – днем на большей части Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Атырауской областей;

– днем на большей части Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Атырауской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстаской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе Павлодарской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре Улытауской, Карагандинской, в южной половине Костанайской области.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 17 июня:

в Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью 2-7, днем 9 -14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +29+31°;

– переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью 2-7, днем 9 -14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +29+31°; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +32+34°;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +32+34°; в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +37+39°.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17-19 июня 2023 года.