Карим Масимов будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности

16 июня 2023 года апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность, сообщает Zakon.kz.

В суде напомнили, что приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 24 апреля 2023 года Карим Масимов и Ануар Садыкулов признаны виновными по ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 179, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК и осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы.



Даулет Ергожин признан виновным по ч. 3 ст. 179, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК и осужден к 15 годам лишения свободы. Марат Осипов осужден по ч. 3 ст. 362 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года.

"Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова К., Садыкулова А. и Ергожина Д. в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность". Пресс-служба суда Астаны

Как отметили в суде, согласно ст. 6 УК, закон улучшающий положение осужденных, имеет обратную силу и обязателен для применения судами.

"В соответствии с изменениями, внесенными законодателем в ст. 46 УК, вступившими в силу 21 мая 2023 года, лицам, ранее не отбывавшим лишение свободы, осужденным к лишению свободы на срок свыше 2 лет за совершение умышленных преступлений, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности (независимо от тяжести совершенного преступления)". Пресс-служба суда Астаны

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу, заключили в суде.

6 января 2022 года КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

24 апреля суд вынес приговор Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

22 мая сообщалось, что экс-глава КНБ обжаловал приговор.