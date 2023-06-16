Избиение детей в шымкентской мечети прокомментировали в Минпросвещения

В социальных сетях распространилось видео, на котором в Шымкенте двоим детям были нанесены телесные повреждения. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК выражает обеспокоенность по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что "произошедшее является прямым нарушением прав ребенка на защиту от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения и ставит под угрозу его безопасность и здоровье".

"Родителям рекомендуется уделять особое внимание обеспечению комплексной безопасности своих детей. Мы осуждаем поведение всех сторон, допустивших жестокое обращение с детьми. Дети никогда не должны подвергаться насилию". Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК

Как отмечается, данную ситуацию руководство комитета держит на личном контроле.

"На связи с руководством управления образования области, уполномоченным по правам ребенка Шымкента, органами внутренних дел". Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК

15 июня 2023 года в Казнете обсуждали жестокий метод воспитания детей учителем мечети в Шымкенте. На видео, опубликованном в соцсетях, у мальчиков 9 и 7 лет на спине и руках следы от побоев, синяки и кровь.В Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали, что родители отдали несовершеннолетних детей на воспитание наставнику мечети. Он взялся за обучение на дому, в свободное от основной работы время. По данным представителей духовенства, учитель избил детей из-за собственных бытовых проблем, мол, не мог сдержать агрессию и выместил на мальчиках. За нарушение этики священнослужителя из мечети уволили.