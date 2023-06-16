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В Меркенском районе около 5 тыс. га земель возвращено в госсобственность

5 тыс. га возвращено в госсобственность Фото: акимат Жамбылской области
В Меркенском районе Жамбылской области в текущем году планируется вернуть в госсобственность 10 тысяч гектаров неиспользуемых земель, сообщает Zakon.kz.

С начала года возвращено 4885 гектаров земель, из них 616 гектаров – пастбищные угодья, 4269 гектаров – пахотные земли.

В частности, решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 5 апреля 2023 года и постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда от 5 июня 2023 года удовлетворено требование АО "Племзавод "Мерке" о возврате в земельный фонд неиспользуемых 3910 га земель в Акерменском сельском округе.


5 тыс. га возвращено в госсобственность

Фото: akorda.kz


В соответствии с решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 12 июня 2023 года по делу ТОО "SmartAgroKarkara" проведены процедуры трехстороннего соглашения и утверждено мировое соглашение на добровольный возврат земель общей площадью 265 га в Кенесском сельском округе.

Кроме того, в связи с поступившими жалобами от жителей сельского округа Т. Рыскулова в соответствии с решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 17 января 2023 года 15 га земель, используемых в виде пашни, возвращено в судебном порядке и отнесено к землям общего пользования.


5 тыс. га возвращено в госсобственность

Фото: акимат Жамбылской области

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Константин Вноровский
Жамбылская область
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