Даниал Ахметов обратился к жителям ВКО после ухода с должности акима

Бывший аким Восточно-Казахстанской области опубликовал пост в Instagram, где подвел краткие итоги своей работы, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые земляки! В течение нескольких лет мы вместе работали, преследуя общую цель – планомерное и динамичное социально-экономическое развитие Восточно-Казахстанской области, повышение качества жизни ее жителей". Даниал Ахметов

По словам, Даниала Ахметова, для него было честью работать с ними. Он отметил, что в своей работе руководство придерживалось главных принципов – слышать и слушать людей, принимать решения взвешенно и с точки зрения того, как они повлияют на жизнь соотечественников, эффективно реализовывать государственную политику, основные направления которой определены нашим Президентом - Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым.







"Нам многого удалось достичь вместе. Я горжусь тем, что имел возможность поработать с вами, благодарю за тот неоценимый труд и старания, которые вы проявляете ежедневно. Уверен, что ваш профессионализм и преданность делу будут способствовать продолжению успешной работы. Искренне желаю вам и дальше не сбавлять темп, смело воплощать идеи и проекты на благо жителей не только региона, но республики в целом!" Даниал Ахметов

Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области 16 июня 2023 года.

