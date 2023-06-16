Больше не дерись: как будут снижать число преступлений в семейно-бытовой сфере

Несмотря на снижение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в Алматы, этот вид правонарушений остается серьезной проблемой в Казахстане. В этой борьбе полиция переходит к более убедительным действиям для домашнего тирана, сообщает Zakon.kz.

Об усилении ответственности за семейно-бытовое насилие и о нынешней ситуации в этой сфере рассказал заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы Диас Дуанбеков.

Правоохранители непрерывно работают над улучшением и стабилизацией правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. По итогам пяти месяцев 2023 года доля бытового насилия составила 0,05% от всех зарегистрированных правонарушений, что говорит о ее снижении в сфере семейного быта в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнил Диас Дуанбеков, чаще всего в быту совершаются убийства и нанесение телесных повреждений. Эффективным сдерживающим фактором совершения правонарушений является постановка на учет и привлечение домашнего тирана к административной ответственности.

"Как показывает мониторинг, обстановка улучшается. Люди стали больше доверять полиции. Если раньше жертвы бытового насилия не так часто обращались с заявлением в полицию, то в настоящее время в связи с проведением широкомасштабных акций пострадавшие от действий агрессора начали больше доверять полиции и обращаться в правоохранительные органы". Диас Дуанбеков

Реагируя на такие факты, стражи порядка принимают соответствующие меры: выносят защитные предписания, устанавливают защитные требования, привлекают к административной ответственности.

"Конечно, за совершение преступлений уголовного характера предусмотрена уголовная ответственность. Административное наказание направлено на предупреждение и профилактику преступлений в быту". Диас Дуанбеков

По словам Диаса Дуанбекова, за указанный период в сфере бытового насилия было совершено преступлений супругами – 2, сожителями – 2, близкими родственниками – 2.

Так, в настоящее время Министерством внутренних дел по поручению президента об усилении ответственности проведена активная работа, в результате которой приняты некоторые поправки, согласно которым с 1 июля будет внедрена форма привлечения к ответственности выявительного характера.

"Если раньше семейные дебоширы привлекались к ответственности по заявлению пострадавшей, то сейчас в этом нет необходимости – дебошира привлекут к ответственности по факту. К примеру, если поступила женщина в больницу, наряд полиции отправится на сигнал вне зависимости, желает жертва дать огласке ситуацию или не хочет писать заявление. Соответствующие меры правового характера в отношении правонарушителя будут все же приняты". Замначальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы

Также теперь установлена четкая ответственность за такие правонарушения. Если раньше административная ответственность трактовалась наказанием до 10 или 15 суток и назначался срок ареста в частном порядке, то теперь срок ареста фиксированный: за совершение конкретного правонарушения установлены определенные сроки ареста (5, 10, 15 или 20 суток), объяснил спикер.

Вместе с тем была усилена уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений в быту.

Кроме того, теперь не будет правоприменительной практики в виде примирения сторон – такая мера теперь возможна только единожды. А за повторное правонарушение, если даже жертва решит, что не желает, чтобы агрессор был привлечен к ответственности, повторного примирения в законодательстве не предусмотрено.

"Одним из сдерживающих факторов является постановка на профилактический учет лиц, допускающих нарушения в быту, и привлечение их к административной ответственности. Так, за истекший период в сфере семейно-бытовых отношений возбуждено 1362 дела. На профилактический учет за 5 месяцев 2023 года поставлено 3141 лицо, из них вынесены защитные предписания 2782 и установлены особые требования к поведению правонарушителя 359 лиц", – привел сведения Дуанбеков.

По мнению полицейского, алкоголь и безработица являются главной причиной совершения насилия в быту. В целях профилактики пьяной преступности на принудительное лечение по итогам пяти месяцев направлено 101 лицо. За нарушение правил торговли алкоголем в суд направлено 199 административных дел.

В целях профилактики противоправных деяний в сфере семейно-бытовых отношений по инициативе Управления местной полицейской службы Департамента полиции города с 15 по 17 февраля и с 27 по 29 марта текущего года дважды проведены ОПМ "Быт". Все они направлены на профилактику бытового насилия.

В целях предупреждения и пресечения бытового насилия, повышения их доверия к полиции, укрепления роли семьи в обществе, недопущения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в период с 16 по 18 мая текущего года на территории Алматы по инициативе УМПС ДП проведена городская акция "Семья без насилия". Целью данной акции является предупреждение противоправных деяний в сфере семейно-бытовых отношений, пресечения преступлений, предотвращение домашнего насилия над женщинами и детьми.

В свою очередь председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров", член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК Зульфия Байсакова отметила, что в этом году 25 лет, как Казахстан ратифицировал конвенцию для ликвидации всех форм дискриминации женщин. За это время многое сделано и на законодательном уровне: появился закон о профилактике насилия в отношении женщин и стандарты специальных услуг для жертв бытового насилия.

В рамках реализации практической помощи согласно этим стандартам жертвам бытового насилия в Алматы уже на протяжении шести лет работает Государственное коммунальное учреждение "Кризисный Центр "Жансая", который на ежедневной основе в круглосуточном режиме принимает людей, которые нуждаются в поддержке и получают восемь видов социальных услуг. Это и безопасное проживание, доврачебная помощь, оказание образовательного компонента, предоставление психологических и юридических консультаций, правового сопровождения, социальная поддержка. Немаловажно оказать поддержку этим людям, чтобы они были социализированы в нашем обществе.

"Союз кризисных центров провел исследование и, к сожалению, выявил тот факт, что каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем того или иного вида насилия. Поэтому в кризисном центре из 6649 человек, которые проживали в приюте на первое мая, практически больше половины из них, а это около 3393, – дети, и это очень печально". Зульфия Байсакова

Очевидно, что на сегодняшний день назрела необходимость внести изменения в стандарты специальных социальных услуг для того, чтобы можно было идентифицировать детей как жертв бытового насилия, считает председатель Союза кризисных центров Казахстана.

"Немаловажный фактор – разработать программы по их поддержке. И важно вести большую просветительскую работу, чтобы сформировать нулевую терпимость у общества к фактам насилия", – добавила Байсакова.

По городу Алматы развешено 164 информационных баннера с доступными номерами телефонов для того, чтобы можно было получить консультацию. На них указан и телефон Национальной линии доверия для детей и молодежи – 150. Номер работает бесплатно, анонимно, где специалисты смогут круглосуточно помочь на конфиденциальной основе. Есть линия в WhatsApp 8 771 453 450, предоставляющая быструю и своевременную консультацию специалистами.

"На мой взгляд, те изменения, которые инициировало Министерство внутренних дел РК, конечно, будут способствовать тому, чтобы жертвы бытового насилия нашли поддержку, научились жить совершенно по- новому. И те социальные услуги, которые предоставляют специалисты кризисного центра, безусловно, помогут им выйти на новый уровень развития, экономической независимости, а дети найдут поддержку психологического характера. Надеемся, что деятельность всех 36 кризисных центров нашей страны достаточно эффективна. Она позволит снизить уровень бытового насилия в стране, когда люди будут понимать, что есть возможность разорвать этот круг насилия, получить поддержку". Зульфия Байсакова

На сегодняшний день Союз кризисных центров совместно с полицией и при поддержке Управления общественного здоровья города Алматы начал работу по внедрению коррекционной программы "Изменение поведения среди агрессоров", сообщила Байсакова.

"Безусловно, агрессор нуждается в некой консультации для того, чтобы выровнять свой уровень агрессии, научиться вести себя ответственно. Думаю, в ближайшее время после оценки риска поведения агрессора это будет второй этап некого новшества в борьбе с бытовым насилием, когда мы ставим целью этой программы научить супругов жить по-новому, в новых условиях и попытаться сохранить семью, стабилизировать отношения". Зульфия Байсакова

Пока эти программы работают в пилотном проекте, но все надеются, что они найдут поддержку и будут применены по всему Казахстану.

Начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы Диас Дуанбеков рассказал, что статистику алматинских родителей, которые имеют склонность к жестокому обращению с детьми, органы внутренних дел не ведут. Но проводится работа с неблагополучными семьями, которые не осуществляют должный контроль или не занимаются воспитанием детей.

"С ними проводится профилактическая работа или принимаются соответствующие меры административного характера. В дальнейшем, если такие семьи не меняют отношение к своим детям и не уделяют внимания воспитанию ребенка, рассматривается вопрос о лишении родительских прав". Диас Дуанбеков

Зульфия Байсакова дополнила информацию предыдущего спикера, уточнив, что на номер "150" за последние полгода поступило 15 звонков, когда обращались соседи, очевидцы, либо сами дети. По городу Алматы было два обращения за этот период. По всем обращениям информация была передана в ювенальную полицию, где приняты все соответствующие меры.

"К сожалению, не все дети понимают, что жестокое обращение в их отношении – это не норма. Они не рассматривают это как нарушение их прав. Они воспринимают это как методы воспитания. Поэтому данный вид нарушения прав детей носит латентный характер, и функция всех, кто работает в этой области, правильно формировать понимание того, что есть права детей и обязанности родителей". Зульфия Байсакова

Также спикеры уделили внимание такой форме насильственного поведения, как сталкинг. Ведь с ним нередко встречаются казахстанские девушки и женщины. Это такой вид домогательства, когда со стороны другого человека идет постоянное физическое преследование, доставляющее дискомфорт.

"Чаще всего с этим сталкиваются женщины во время бракоразводного процесса или разведенные, когда у пары есть совместные дети. Ситуация происходит из-за разных точек зрения на процесс общения и воспитания совместных детей. При запрете мужу встречаться с детьми в некоторых случаях ситуация усугубляется, супруг начинает приходить в детский сад, школу, домой, угрожать супруге, чтобы манипулировать женщиной. Под предлогом увидеться с ребенком часто скрывается желание сделать супругу зависимой от его действий и решений", – поделился мнением Диас Дуанбеков.

Он уточнил, что к данным проявлениям принимаются соответствующие меры – выносится защитное предписание, где четко разъясняется, что агрессору запрещается преследовать жертву, вести письменные переписки, звонить и настаивать на встречах. В случае нарушения требований защитного предписания принимаются меры административного воздействия – наказание в виде ареста до 10 суток.

Байсакова обратилась к молодым девушкам, разъяснив, что не нужно ждать той стадии преследования бывшими молодыми людьми, когда мужчина вламывается в дом, разбивает личный транспорт, наведывается на работу. Нужно не стесняться и обращаться в полицию за помощью еще в момент, когда начинаются первые преследования.

"Любые виды насилия надо пресекать сразу. Полиция сейчас быстро на такие вещи реагирует, выставляются защитные предписания. Бояться общественного порицания, что ты можешь быть оскорблена при всех на улице, не следует. Последствия насилия в данном случае плачевные. Нарушается психическое состояние человека, развивается депрессия, неверие в себя, и у многих женщин появляется риск прийти к суицидальным настроениям". Зульфия Байсакова

Определение места жительства ребенка не всегда проходит мирно, потому что каждый родитель считает, что ребенок должен жить именно с ним, в споре создается конфликтная ситуация. Поэтому в этот момент также важно воспользоваться услугами Государственного кризисного центра в возможности безопасного проживания, которое позволяет жертвам преследования в безопасной обстановке продумать свое дальнейшее поведение и получить консультацию специалистов.

Кроме того, по предварительной записи в Центр для жертв бытового насилия на Сейфуллина – Шевченко могут прийти люди на бесплатные консультации как юриста, так и психолога.

Байсакова поделилась своими наблюдениями, скольким женщинам помог центр "Жансая".

Кризисный центр рассчитан на 50 койко-мест. За время его существования мы приняли 6649 человек. Через сайт центра было совершено более 300 обращений, ведь бывают ситуации, когда жертва, находясь с агрессором, не может в его присутствии позвонить в колл-центр или покинуть жилище. Поддержку получили 3393 человека.