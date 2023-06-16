Аким Астаны ознакомился с ходом строительства ряда дворов

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Акимат Астаны продолжает преображать столицу. Аким города Женис Касымбек написал пост в Instagram, где отметил, что во всех районах ведутся работы по благоустройству дворов и общественных пространств, сообщает Zakon.kz.

Аким пишет: "В текущем году благоустроим более 150 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Все они станут точками притяжения, где горожане смогут с комфортом и пользой для здоровья провести свой досуг.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Ознакомился с ходом строительства ряда дворов и общественных пространств. Так, к примеру, под мостами "Амман" и "Абылай хана" появятся пешеходные переходы. Они свяжут парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Парковочное пространство (напротив СК "Алатау") трансформировали под пешеходную зону, тем самым создавая единую концепцию, удобную для пешеходов. Также вдоль набережной установим спортивные и игровые площадки.

Также реконструкцию пройдет ул. Сатпаева от ул. Кажымукан до ул. Петрова. Там будут установлены места для отдыха, теневые навесы, игровые площадки, велосипедные дорожки и др.

Также преобразим исторические улицы центральной набережной ( ул. Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай батыр). Это позволит объединить новые благоустроенные места с раннее созданными, тем самым будет создано большое прогулочное пространство.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Наравне с благоустройством уделяем особое внимание озеленению. В текущем году планируем высадить миллион зеленых насаждений".

Фото: Instagram/jenis_qasymbek Читайте также Когда переделают резиденцию в Костанайской области Сгоревший лес на 1 млрд тенге вырубили в Костанайской области Долг казахстанцев по налогу на транспорт составил 22,4 млрд тенге

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