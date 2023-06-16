Долг казахстанцев по налогу на транспорт составил 22,4 млрд тенге

В Казахстане по состоянию на 12 июня 2023 года задолженность по налогу на транспортные средства физических лиц по 496,7 тыс. налогоплательщиков составила 22,4 млрд тенге, в том числе недоимка – 17,5 млрд тенге, пеня – 4,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КГД МФ РК, наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах:

Алматинская область – по 57,7 тыс. должников задолженность составляет 3,0 млрд тенге;

г. Алматы – по 53,6 тыс. должников – 4,9 млрд тенге;

Туркестанская область – по 53,6 тыс. должников – 1,2 млрд тенге;

Шымкент – по 39,9 тыс. должников – 1,5 млрд тенге;

г. Астана – по 37,0 тыс. должников – 2,5 млрд тенге.

Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2022 год истек 1 апреля 2023 года.





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С 19 мая 2023 года по суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, стали направлять налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица.

В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. В том числе при наличии задолженности от 40 МРП на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК.

Кроме того, органами государственных доходов совместно с уполномоченными органами (Департаментом полиции и Региональной палатой ЧСИ) с начала текущего года ежедневно проводятся рейдовые мероприятия в отношении физических лиц, имеющих задолженность по налогу на транспортные средства.

По итогам 5 месяцев 2023 года проведено 10 152 рейда, поставлено на штрафную стоянку 413 автотранспортных средств. В результате в государственный бюджет поступило 963,7 млн тенге.

Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке.

Департамент госдоходов Алматы давал разъяснение, что грозит забывчивым автовладельцам в случае его неуплаты.

