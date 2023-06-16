Лесной пожар в Костанайской области: почему не привлекли к ответственности высокопоставленных чиновников

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в СЦК рассказал, почему за прошлогодний лесной пожар не привлекли к ответственности высокопоставленных чиновников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему из-за лесных пожаров в Костанайской области к ответственности привлекли обычного работника, а ответственные лица на высоких должностях остались безнаказанными.

Кумар Акскалов напомнил, что сейчас идет суд над директором лесхоза.

"Он был сразу арестован, потому что он должен был смотреть за соблюдением всех правил безопасности работающих на территории лесхоза. Причина была в том, что этот трактор работал без искрогасителя. Пошла иска и начался пожар. За всем этим должны были смотреть соответствующие люди. Непосредственно директор лесхоза", – заявил глава региона.

Он также отметил, что следствие выявило и другие нарушения, по которым сейчас идет судебное разбирательство.

Но о каких именно нарушениях идет речь, аким не стал говорить.



Ранее Кумар Аксакалов сообщил, что в регионе начали работу по вырубке сгоревшего в прошлом году леса. На счет лесхоза поступило на сегодня более 1 млрд тенге. Эти средства направят на покупку противопожарных машин, тракторов и специального оборудования.