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В УЗ ЗКО уточнили, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от ядерных полигонов

В УЗ ЗКО уточнили, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от ядерных полигонов Фото: akorda.kz
В Управление здравоохранения ЗКО прокомментировали информацию о том, что пострадавшие от ядерных полигонов жители региона не могут получить лечение, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу МЗ РК от 07.10.2020г. №116 "Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации" утвержден перечень заболеваний, по которым положена реабилитационная медицинская помощь.

"Реабилитационный центр Жангалинского района оказывает третий этап реабилитации на стационарном уровне для пациентов кардиологического, травматологического, неврологического, пульмонологического профиля. В перечне заболеваний категория лиц проживающих в населенных пунктах, прилегающих к полигонам "Капустян Яр", "Азгир" отсутствует. В связи с этим, категорию данных лиц направить в реабилитационный центр направить не предоставляется возможным". Пресс-служба УЗ ЗКО

В сообщении ведомства уточняется, что до 2020 года граждане получали эту помощь. В случае если у граждан данных населенных пунктов имеются заболевания, по которым подлежат реабилитационному лечению согласно перечню утвержденным приказом МЗ РК, они направляются для оздоровительного лечения по месту прикрепления.

Ранее появилась информация о том, что пострадавшие от ядерных полигонов жители ЗКО не могут получить лечение.

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