26-летний велогонщик скончался после аварии на "Туре Швейцарии"

Швейцарский велогонщик команды Bahrain Victorious Джино Медер разбился во время пятого этапа Тура Швейцарии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте его команды - Bahrain Victorious.

На 197-м километре дистанции Мёдер упал на очень высокой скорости и долго не приходил в сознание. Врачи быстро прибыли на место происшествия, реанимировали спортсмена и госпитализировали его на вертолёте. Позже велогонщик скончался от полученных травм.

"После очень серьезной аварии на пятом этапе "Тура Швейцарии" Джино проиграл битву за восстановление от тяжелых травм. Вся наша команда опустошена после этой трагедии, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас", - говорится в сообщении команды.

Сначала команда приняла решение сняться с гонки. А позже стало известно, что шестой этап веломногодневки "Тур Швейцарии" вообще был отменен из-за трагедии.