Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

26-летний велогонщик скончался после аварии на "Туре Швейцарии"

26-летний велогонщик скончался после аварии на "Туре Швейцарии" Фото: bahraincyclingteam.com
Швейцарский велогонщик команды Bahrain Victorious Джино Медер разбился во время пятого этапа Тура Швейцарии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте его команды - Bahrain Victorious.

На 197-м километре дистанции Мёдер упал на очень высокой скорости и долго не приходил в сознание. Врачи быстро прибыли на место происшествия, реанимировали спортсмена и госпитализировали его на вертолёте. Позже велогонщик скончался от полученных травм.

"После очень серьезной аварии на пятом этапе "Тура Швейцарии" Джино проиграл битву за восстановление от тяжелых травм. Вся наша команда опустошена после этой трагедии, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас", - говорится в сообщении команды.

Сначала команда приняла решение сняться с гонки. А позже стало известно, что шестой этап веломногодневки "Тур Швейцарии" вообще был отменен из-за трагедии.

Читайте также

Матчи с участием сборных Англии, Франции и Украины – в кэфах Olimpbet

Битва Казахстана с "карликом" и другие сражения в группе Н

ХК "Барыс" объявил о предварительных планах на сезон

Константин Вноровский
Швейцария
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления