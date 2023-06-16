Погода в Алматы на неделю: сильная жара, гроза и град
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 17 по 23 июня в городе прогнозируют при грозе сильные ветры, возможен град. Вместе с тем температура воздуха достигнет +35°С.
17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.
18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.
20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.
21-22 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
23 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.
Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане на выходных ожидается понижение температуры.
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