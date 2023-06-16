Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Погода в Алматы на неделю: сильная жара, гроза и град

град при грозе Фото: pixbay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают сильная жара и ветер, временами грозы.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 17 по 23 июня в городе прогнозируют при грозе сильные ветры, возможен град. Вместе с тем температура воздуха достигнет +35°С. 

17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.

18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.

21-22 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

23 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане на выходных ожидается понижение температуры.

Читайте также

В УЗ ЗКО уточнили, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие от ядерных полигонов

Сколько денег потребуется для проведения казахстанско-российского форума, рассказал аким Костанайской области

Лесной пожар в Костанайской области: почему не привлекли к ответственности высокопоставленных чиновников

Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
В центре внимания – люди. Каким запомнится в ВКО Даниал Ахметов
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления