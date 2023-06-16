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Глава ВОЗ поздравил медработников Казахстана с профессиональным праздником

Глава ВОЗ поздравил медработников Казахстана с профессиональным праздником Фото: Instagram/drtedros
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поздравил медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравление опубликовано в Instagram Министерства здравоохранения РК.


Глава ВОЗ отметил огромный неоценимый труд врачей, медработников среднего звена и всех, кто трудится в этой отрасли, выразил готовность от имени ВОЗ оказать всемерную поддержку врачам и передал свои самые искренние теплые пожелания.

В мае этого года в ВОЗ заявили, что коронавирус стал причиной 15 млн избыточных смертей по всему миру.

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