Глава ВОЗ поздравил медработников Казахстана с профессиональным праздником

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поздравил медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравление опубликовано в Instagram Министерства здравоохранения РК.





Глава ВОЗ отметил огромный неоценимый труд врачей, медработников среднего звена и всех, кто трудится в этой отрасли, выразил готовность от имени ВОЗ оказать всемерную поддержку врачам и передал свои самые искренние теплые пожелания.

В мае этого года в ВОЗ заявили, что коронавирус стал причиной 15 млн избыточных смертей по всему миру.