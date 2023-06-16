Ситуация в Украине: Путин высказался о ядерном оружии, в НАТО обсудят сближение с Киевом

Фото: kremlin.ru

Глава российского МИДА Сергей Лавров, комментируя зерновую сделку, отметил, что нельзя продлить, то, что не работает. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана "использовать свое влияние" на Россию, сообщает Zakon.kz.

Постпреды стран Евросоюза посвятят внеочередное заседание 19 июня согласованию 11-го пакета санкций против России;

Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к применению ядерного оружия, не видит в этом необходимости. Использование крайних средств возможно только в случае угрозы российской государственности;

По словам российского лидера многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс;

Также Путин отметил, что НАТО втягивается в войну в Украине;

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Россия намерена взорвать Запорожскую атомную электростанцию для дестабилизации ситуации в Украине;

Также Зеленский после встречи с африканскими лидерами сказал, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий;

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины, передает AFP;

Главы военных ведомств стран НАТО не смогли согласовать оборонные планы, разрабатываемые впервые с момента окончания "холодной войны";

Лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены приглашать Украину в альянс, а лишь обсудят дальнейшее сближение с Киевом, — предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг;

Швеция в рамках 12-го пакета помощи Киеву будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen, говорится в сообщении правительства страны;

Глава МИДА РФ Сергей Лавров о возможности продления зерновой сделки: как можно продлевать то, что не работает;

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Киев, где он проведет переговоры с Зеленским;

ЕС не поддержит инициативу африканских лидеров по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта, говорится в заявлении ЕС;

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 25 человек, еще 17 пропали без вести, - рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо;

В настоящее время не обсуждаются предложения о немедленном изменении потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель — Минфин США. Читайте также В США на видео сняли момент попадания молнии в человека Бейонсе обвинили в росте инфляции в Швеции Папа Римский покинул больницу "в лучшей форме, чем раньше"

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