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Больше 100 предложений поступило по итогам первого дня Национального курултая

Больше 100 предложений поступило по итогам первого дня Национального курултая Фото: eamedia.org
Больше 100 предложений и рекомендаций поступило по итогам первого дня Национального курултая, проходящего в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Хабар 24" рассказала заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева.

По ее словам, диалог участников форума отличается глубиной, разноформатностью и практичностью высказанных мнений и взглядов.


"Были обозначены самые актуальные вопросы, среди которых проблемы совершенствования эффективности Курултая, повышение его эффективности, а также выгодные механизмы его взаимодействия с другими институтами. Безусловно, многие предложения требуют более широкого обсуждения на других площадках, прежде всего, с участием экспертов и ученых". Зам. руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева

Она резюмировала что все предложения, поступившие по итогам первого дня Курултая, не просто будут доведены до сведения Главы государства, а будут отработаны совместно с государственными органами в рамках отдельного плана мероприятий.

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