Волонтеры проверят дворы Актау после гибели подростка

В Актау волонтеры запустили проект "Безопасные дворы", во время которого они проверят все площадки на безопасность. Причиной стала гибель 16-летнего подростка после травмы, полученной от упавших на него футбольных ворот, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры движения Lider.kz объявили о проекте "Безопасные дворы" в Актау, в котором могут принять участие все желающие. В ходе рейдов участники движения намерены обойти все дворы города, пишет InAktau.

"Наши волонтеры и все желающие будут проводить рейды во всех дворах Актау, будет проводиться профилактическая работа с детьми и их родителями на детских площадках. Будем привлекать внимание акимата и всех служб к небезопасным площадкам", - сообщили представители волонтерского движения", – сказано в сообщении организации.

Проект волонтеры запустили после того, как накануне стало известно о смерти 16-летнего жителя Актау. Подросток скончался после травмы, полученной им на футбольном поле 20 мая. Тогда на мальчика упали футбольные ворота, он получил травму головы. Спустя время подросток впал в кому, и позднее скончался.