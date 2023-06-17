Парад планет: пять планет выстроятся в ряд и их можно будет увидеть

Ранним утром 17 июня пройдет парад планет. Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся в линию и их можно будет увидеть с Земли, сообщает Zakon.kz.

Примерно за час до рассвета пять планет Солнечной системы выстроятся в одну линию. Такое явление называют парадом планет. Астрологи отмечают, что такое явление очень зрелищное. Отличается оно тем, что несколько планет одновременно выстраиваются в одну линию с разницей в 20-30° по одну сторону от Солнца.

На этот раз парад планет соберет в себе Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий. Они выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба.

В то время как Юпитер и Сатурн будет легко обнаружить, Нептун и Уран можно будет рассмотреть с помощью бинокля, а Меркурий будет виден только в течение короткого промежутка времени, пишет Mirror.

Ранее мы писали, что при наблюдении за планетами важно убедиться, что вы смотрите именно на планеты, а не на звезды. Отличить их можно по одному важному признаку: планеты светятся беспрерывно, тогда как звезды мерцают.

Следующее выравнивание пяти планет состоится 20 апреля 2024 года, это будет утренний парад Венеры, Меркурия, Нептуна, Марса и Сатурна, обещают ученые.

Ранее большой парад планет был 28 декабря 2022 года. Все восемь планет выстроились в ряд и находились в одном 153-градусном секторе неба, парад планет можно было наблюдать сразу после заката.