Главное к утру: гибель ребенка в развивающем центре, выгода от сгоревшего леса и уголовное дело Тореали

В алматинском частном развивающем центре шестилетнего ребенка насмерть придавило упавшим шкафом. В Костанайской области выручили миллиард тенге от продажи сгоревшего в прошлом году леса. На Торегали Тореали завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Смерть в детском центре

16 июня шестилетний ребенок скончался в кабинете хореографии одного из частных детских развивающих центров Алматы после того, как его придавило шкафом. Малыш скончался до приезда скорой помощи от черепно-мозговой травмы.

Выгода от сгоревшего леса

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в СЦК заявил, что в регионе начали работу по вырубке сгоревшего в прошлом году леса. На счет лесхоза поступило на сегодня более одного млрд тенге.

Дело Тореали

На известного казахстанского исполнителя Торегали Тореали заведено уголовное дело за оскорбление представителей власти. Ранее певца арестовали на 20 суток и лишили водительского удостоверения на семь лет за вождение в наркотическом опьянении.

Новости Казахстана

Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля в селе Мукры Коксуского района Жетысуской области. Малыша госпитализировали с различными травмами, он находится в реанимации.

В отдел полиции Шахтинска из приемной скорой помощи поступило сообщение: на зоне отдыха, расположенной в 10 км от города, утонул ребенок. Дежурный отправил на место следственно-оперативную группу. Прибывшие на место полицейские обнаружили девочку, которая была еще жива. Девочку спасли.

18 млн тенге выманили мошенники у несовершеннолетних в Кокшетау. Они позвонили и сказали, что по вине их мамы произошло ДТП, ей требуется срочная медицинская помощь. Нужны деньги.

В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области двухлетний малыш утонул в незакрытом колодце. Медики не смогли спасти малыша.

В Актобе вынесли приговор сотруднику группы тылового обеспечения отдела полиции за продажу мефедрона. Полицейского приговорили к 10 гадом тюрьмы.

Три школьницы жестоко избили девочку-сверстницу в Кентау Туркестанской области. Мама пострадавшей рассказала о случившемся, девочка в больнице. В полиции начали проверку.

Жителя Щербактинского района Павлодарской области арестовали по решению суда после того, как он устроил пьяный скандал в магазине и попрошайничал, собирая деньги на выпивку.

52-летняя жительница Алматы сообщила о бомбе в своей сумке, находясь в аэропорту Караганды. Так женщина решила "отомстить" за задержку рейса. Женщину задержали, ей грозит уголовная ответственность.

В Павлодарском суде №2 озвучили приговор 54-летнему мужчине, который дважды надругался над своей тещей. Пострадавшей пенсионерке 75 лет.

В Костанайcком суде №2 рассмотрели уголовное дело в отношении главного специалиста Управления госдоходов. По версии обвинения, он брал взятки с предпринимателя за свое покровительство.