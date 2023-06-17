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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вышел в полуфинал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вышел в полуфинал "Челленджера" Фото: Instagram/zhukayev
Бейбит Жукаев в ¼ финала "Челленджера" в Пуэрто-Рико уверенно обыграл соперника из Канады и прошел в полуфинальный этап первенства, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев занимает в мировом рейтинге 256-ю строчку, он встретился в четвертьфинале с канадцем Лиамом Дракслером (617 АТР). Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, передает Федерация тенниса Казахстана.

В полуфинальном матче Жукаеву предстоит встретиться с Майклом Чженом (1118 АТР) или канадцем Алексисом Галарно (224 АТР). Игра состоится вечером в субботу, 17 июня.

13 июня актауский теннисист Бейбит Жукаев на старте турнира серии "Челленджер" в городе Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико) победил одного из фаворитов данных соревнований. 16 июня, после победы над американцем Эваном Жу, Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал соревнований.

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