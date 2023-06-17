Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вышел в полуфинал "Челленджера"

Бейбит Жукаев в ¼ финала "Челленджера" в Пуэрто-Рико уверенно обыграл соперника из Канады и прошел в полуфинальный этап первенства, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Бейбит Жукаев занимает в мировом рейтинге 256-ю строчку, он встретился в четвертьфинале с канадцем Лиамом Дракслером (617 АТР). Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, передает Федерация тенниса Казахстана.

В полуфинальном матче Жукаеву предстоит встретиться с Майклом Чженом (1118 АТР) или канадцем Алексисом Галарно (224 АТР). Игра состоится вечером в субботу, 17 июня.

13 июня актауский теннисист Бейбит Жукаев на старте турнира серии "Челленджер" в городе Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико) победил одного из фаворитов данных соревнований. 16 июня, после победы над американцем Эваном Жу, Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал соревнований.

