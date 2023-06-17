Высокий уровень загрязнения воздуха ожидается в четырех городах Казахстана
По данным специалистов Казгидромета, в субботу, 17 июня, в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Риддере будут неблагоприятные метеорологические условия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Согласно прогнозу синоптиков, 17 июня в регионах страны ожидаются дождь, град, сильная жара.