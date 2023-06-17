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Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Талдыкоргане

Руки Фото: pexels
Полиция Талдыкоргана задержала подозреваемого в сбыте и продаже наркотических веществ. Задержание произвели у одного из торгово-развлекательных центров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, у задержанного мужчины при личном обыске и по месту жительства изъято два свертка с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом.

"Кроме того, изъят пистолет неизвестной марки", - рассказал начальник УПЭ ДП области Жетысу Болат Болысбеков.

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Задержанный водворен в ИВС, начато расследование. По изъятому веществу и оружию назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Актобе вынесли приговор сотруднику группы тылового обеспечения отдела полиции за продажу мефедрона.

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