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Замакима Карагандинской области выступил перед Токаевым

Вадим Басин Фото: Telegram/otyrarkz
Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин рассказал, что благодаря курултаю удастся решить массу проблем, сообщает Zakon.kz.

 Басин призвал обратить внимание на идеологию в стране, пишет Telegram-канал OTYRAR.

"У нас в Караганде очень много технических профессий, но, молодежи это неинтересно. Нам всем нужно на это обратить внимание",— сказал Вадим Басин.

Вадим Басин призвал обратить внимание правительства на то, что зарплату на технические специальности нужно поднимать и улучшать условия.

17 июня Токаев прилетел в Туркестан на Национальный курултай. Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

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