Токаев: На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства

Президент на курултае отметил историческую важность города и рассказал, в чем особенность нынешнего заседания Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

По его словам, здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами.

"Династия ханов от Жошы до Кенесары более шести столетий правила в Великой степи. Таких примеров очень мало в мировой истории. Сейчас мы находимся вблизи городища Культобе и неподалеку от местности Ордабасы, которую Абиш Кекильбаев называл "Каабой казахского духа". Именно в таких знаковых местах множество раз собирались представители нашей нации для принятия мудрых, взвешенных решений, определявших будущее страны в узловые моменты истории", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что будучи едиными, мы успешно противостояли всем внешним вызовам и угрозам, а сакральный Туркестан, являющийся оплотом единства народа и целостности страны, будет выполнять эту высокую миссию и далее. Это накладывает особую ответственность на руководителей данного региона.

"Сколько бы эпох не сменилось, преемственность поколений не нарушится. Нынешнее заседание Национального курултая особенное по форме и глубокое по содержанию. Со вчерашнего дня здесь обсуждался ряд важных тем. Члены Национального курултая в интересных и всесторонних дискуссиях с членами Правительства по многим вопросам высказали свои позиции, выдвинули новые инициативы". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что Администрация Президента детально изучит все конструктивные предложения и подготовит по ним общее концептуальное видение.