Президент о лесном пожаре в Абайской области: Мы должны извлечь уроки из этой трагедии

Президент Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая высказался о пожаре в Абайской области. По его словам, власти должны извлечь уроки из этой трагедии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления подчеркнул, что Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи.

"Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения. Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане. Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения", – заявил глава государства.

Он добавил, что выпавшие испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство.

"Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете", – отметил он.

В результате пожара в Абайской области погибли 15 человек.

Ранее сообщалось, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.

