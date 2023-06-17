О ценности профессионалов своего дела и криминалитетах-кумирах высказался Токаев

По словам Касым-Жомарта Токаева, есть бестолковые специалисты. Но настоящие профессионалы всегда будут востребованы, сообщает Zakon.kz.

На курултае глава государства сказал, что каждый, кто неустанно трудится, рано или поздно станет настоящим профессионалом своего дела. А настоящие профессионалы будут всегда востребованы. Мы уделяем особое внимание повышению статуса человека труда. В нашей стране существуют различные профессиональные праздники. Однако зачастую они проходят незаметно.

"На мой взгляд, заслуги лучших специалистов следует отмечать на государственном уровне в День труда. Этот шаг будет способствовать утверждению культа труда в нашем обществе. По сути, ведь не важно какую работу выполняет человек, гораздо важнее, как он ее делает. Будь это министр или аким, строитель, врач или учитель – главное, чтобы каждый добросовестно выполнял возложенные на него задачи, честно зарабатывал себе на жизнь". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Вадим Басин очень хорошо высказался по вопросам продвижения в нашем обществе ценностей труда.

"Кто является настоящим человеком труда? Прежде всего, это специалист, который полностью выкладывается, чтобы качественно выполнить свою работу. Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин".

По словам президента, к чему приводит безответственность, хорошо показали недавние пожары.

"Каждый человек должен четко осознавать, что его безответственное отношение к своим обязанностям может привести к общенациональной трагедии. Мы добьемся успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность. В критических ситуациях четко видно, кто есть кто. Человек, переживающий за страну, радеющий за народ, всегда готов помочь конкретными делами. К сожалению, сегодня в нашем обществе набирают обороты различные деструктивные культы".

Он подчеркнул, что для многих людей, особенно молодых, кумирами стали криминальные лидеры, выдающие себя за таких народных защитников, как Алпамыс батыр. В похожем ключе действуют всякого рода шарлатаны, пользующиеся популярностью среди определенной части наших соотечественников. Фактически, это банальные секты, которые отравляют сознание наших граждан.

"За счет псевдоблаготворительности и изощренной психологической обработки они запутывают людей, продвигая ложные ценности и задавая в корне неверные модели поведения. Все это идеологический мусор, информационная шелуха".

По мнению главы государства, мы как прогрессивная страна должны решительно противостоять распространению этих чуждых нашему народу взглядов. Для этого прежде всего нужно усилить просветительскую работу.