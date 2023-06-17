Токаев высказался о воспитании детей в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курылтае высказался о важности культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности, патриотизм, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на важность воспитания подрастающего поколения. А для этого, по его словам, необходимо укрепить национальную идентичность.

"Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам. У нас должен быть четкий ответ на вопрос: "Каким образом мы станем успешной страной"? Качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения", - отметил президент.

При этом он отметил, что новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры.

"Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества. Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху интернета это непростое дело.Нужно сказать открыто: сейчас дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями. Если мы не будем направлять детей, показывать им правильный путь – это может стать крайне опасной тенденцией. Среди молодых людей есть и те, кто посредством интернета попали в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодежи – это прежде всего упущения старшего поколения. Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации", - призвал глава государства.

В этой связи он указал на важность улучшения воспитательной работы в школах и детских садах.

"В последнее время в учебных заведениях участились факты буллинга, насилия, агрессии. Подобные случаи даже снимаются на камеру и выкладываются в социальные сети. Это превращается в определенную моду. Жестокость детей порой переходит все границы. Не сходит с повестки дня и проблема семейно-бытового насилия. Люди, совершившие такие правонарушения, в обязательном порядке должны привлекаться к соответствующей ответственности в рамках закона. Наше успешное развитие напрямую зависит от такого важного социального института, как семья", - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в детях нужно культивировать общечеловеческие и национальные ценности, патриотизм.

"Любовь к Родине – это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм – это чувство, идущее глубоко из сердца. Патриотизм – это когда человек постоянно следит за чистотой и порядком в своем доме, дворе и городе, бережно относится к общественным пространствам, не мусорит и не плюется, где не попадя. К сожалению, на сегодняшний день даже в Астане наши сограждане безответственно относятся к окружающей среде, особенно в летний период засоряя парки. Это делают не инопланетяне, а наши же соотечественники", - добавил глава государства.

По его оценке, человек, искренне любящий свою Родину, всячески оберегает природу своей страны и с трепетом относится к каждому цветку, каждому дереву, на деле показывая истинный патриотизм.

Материал по теме Президент: Нет бесполезных профессий

Касым-Жомарт Токаев также указал на важность прививать молодежи навыки критического мышления.

"Со школьной скамьи должны прививаться такие важные сейчас навыки, как умение анализировать и усваивать информацию, правильно планировать время и распределять финансовые средства. Необходимо оградить подрастающее поколение от различных азартных игр. Эта проблема поднималась членами Национального курултая, в том числе знаменитым спортсменом Исламом Байрамуковым, который ее хорошо обрисовал. Нужно постоянно объяснять детям, что, в конечном счете "легкие деньги" не доведут до добра. Подлинного успеха можно добиться только честным трудом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он еще раз поднял проблему наркотиков. Президент подчеркнул, что наркотики отравляют и физическое, и психологическое здоровье молодежи и поэтому власти должны на корню пресечь производство и пути их распространения.

В противном случае, заявил Касым-Жомарт Токаев, будущее нашей страны туманно.