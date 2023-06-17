Министр здравоохранения поздравила медицинских работников с их профессиональным праздником

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният поздравила медицинских работников страны накануне профессионального праздника, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что одним из главных достижений в сфере здравоохранения является значительный рост средней продолжительности жизни казахстанцев, которая впервые в истории достигла 74,4 года.

"При поддержке главы государства реализуется Национальный проект, строится более 600 медицинских объектов, готовятся кадры и внедряются современные технологии. Это безусловно станет мощным вкладом в развитие и возрождение аула", - подчеркнула Ажар Гиният.

Министр также особо выделила труд медицинских работников, трудящихся в сельской местности, и отметила важную роль коллег из амбулаторно-поликлинической системы. Благодаря их ежедневному упорному труду население получает необходимые лекарства, проходит профилактические осмотры, а пациенты получают консультации и поддержку для последующего лечения.

Также министр высоко оценила работу службы охраны здоровья матери и ребенка, благодаря которой тысячи жизней детей и матерей были спасены.

В своем обращении глава ведомства отметила, что медицинские работники, несут прямую ответственность за достижение целей, поставленных президентом, и за то, чтобы жизнь наших граждан была здоровой, качественной и продолжительной.

"Быть врачом или медицинским работником –это гордость и честь! Будем гордостью нашего народа, страны! Выражаю искреннюю благодарность всем медицинским работникам и ветеранам отрасли за неоценимый вклад в защиту здоровья населения".

Ранее министр здравоохранения прокомментировала выявление ВИЧ в алматинской больнице.