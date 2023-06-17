Сбор средств пострадавшим в области Абай завершен

Сбор денежных средств для семей погибших и пострадавших от пожара в Бородулихинском районе области Абай.

Уважаемые казахстанцы!

Общественный фонд "Ақ Ертіс" выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв по сбору средств и гуманитарной помощи для семей погибших и пострадавших от пожара в Бородулихинском районе области Абай.

Благодаря сплоченности всех казахстанцев за считанные дни было собрано достаточно средств для оказания всесторонней помощи всем семьям погибших и пострадавших от пожара.

Поэтому, во избежание каких-либо спекулятивных действий мошенников, информируем всех о ЗАВЕРШЕНИИ сбора средств общественным фондом "Ақ Ертіс" на вышеуказанные цели.

Для обеспечения объективности и прозрачности при распределении собранных средств, во взаимодействии с соответствующими уполномоченными комиссиями Фондом будет выработан единый подход в оказании помощи.