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Сбор средств пострадавшим в области Абай завершен

сбор денежных средств Фото: фонд "Ақ Ертіс"
Сбор денежных средств для семей погибших и пострадавших от пожара в Бородулихинском районе области Абай.

Уважаемые казахстанцы!

Общественный фонд "Ақ Ертіс" выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв по сбору средств и гуманитарной помощи для семей погибших и пострадавших от пожара в Бородулихинском районе области Абай.

Благодаря сплоченности всех казахстанцев за считанные дни было собрано достаточно средств для оказания всесторонней помощи всем семьям погибших и пострадавших от пожара.

Поэтому, во избежание каких-либо спекулятивных действий мошенников, информируем всех о ЗАВЕРШЕНИИ сбора средств общественным фондом "Ақ Ертіс" на вышеуказанные цели.

Для обеспечения объективности и прозрачности при распределении собранных средств, во взаимодействии с соответствующими уполномоченными комиссиями Фондом будет выработан единый подход в оказании помощи.

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